Le premier tome de SEASONS OF CARNAGE, la nouvelle trilogie de Brynne Weaver, reine incontestée de la Dark romantic comedy avec BUTCHER & BLACKBIRD, LEATHER & LARK et SCYTHE & SPARROW ! BIENVENUE A CAPE CARNAGE... VENEZ POUR LA JOURNEE, RESTEZ POUR L'ETERNITE ! Cape Carnage : jolie ville balnéaire avec ses maisonnettes colorées, ses boutiques excentriques et... son quota de morts anormalement élevé. Dans ce décor de carte postale, Harper Starling, jardinière accomplie aux instincts de tueuse, refuse de laisser qui que ce soit gâcher son petit coin de paradis. Et encore moins un de ces odieux touristes... Le premier qui dépasse les bornes, hop ! direct au compost. Mais Nolan Rhodes, lui, n'a rien d'un touriste ordinaire. Jouant autant de son charme que de sa lame, il est animé par une quête de vengeance implacable. Chaque année, à la date anniversaire, il tue un des responsables de l'accident qui a brisé sa vie. Et il a gardé la meilleure pour la fin : Harper Starling. Seul problème, cette dernière n'est pas le monstre qu'il s'était imaginé... Quand un détective amateur débarque en ville sur la piste d'un tueur en série, Harper et Nolan, particulièrement exposés du fait de leurs "hobbies" respectifs, s'accordent pour une trêve. Mais leur alliance à couteaux tirés les rapproche plus que prévu. Bientôt, leur attirance vire à l'obsession et menace de faire exploser tous les secrets de Cape Carnage... y compris leur amour fragile. ELLES ADORENT : "Tourist Season réunit tout ce que j'ai adoré dans la série The Ruinous Love, et bien PLUS encore : PLUS de meurtres façon DIY, PLUS de spice, PLUS de rebondissements, PLUS de tueurs en série au mètre et j'ADORE ça". - ABBY JIMENEZ, Le temps d'un été "Hilarant, hot, et délicieusement barré ! Je suis obsédée par l'univers unique de Brynne Weaver, fait de tueurs sexy et déjantés". - PENN COLE, Spark of the Everflame "Brynne Weaver a un talent unique pour créer des personnages et des univers à la fois hilarants et sombres, glaçants et terriblement envoûtants ! Elle maîtrise l'art de la répartie explosive et de la tension romantique comme personne, et Tourist Season est peut-être son roman le plus addictif à ce jour. La reine incontestée de la dark rom-com est de retour avec une pépite aussi irrésistible qu'inclassable, et le monde du livre ferait bien de s'y préparer ! " - ALI HAZELWOOD, The Love Hypothesis "Dès la première page, j'ai été happée. L'alchimie entre les personnages, la noirceur, la tension... J'en redemande encore ! " - LEIGH RIVERS, Little Stranger "Il n'y a que Brynne Weaver pour tisser ainsi meurtre et romance avec une intensité à vous glacer le sang. Prenez vos cookies et préparez-vous à passer un moment délicieusement macabre ! " - AMBER V. NICOLE, Le Livre maudit d'Azrael "Intelligent, sexy et captivant dès la première page. Brynne a écrit l'une de ses meilleures lectures de 2025". - ELSIE SILVER, Séries Chesnut Springs et Les Ranchs de Ruby Creek TROPES : Enemies-to-lovers - Slow burn - Small-town romance - Poisson hors de l'eau - Grumpy/grumpy - Proximité forcée - He falls first - Touch her/him and die - Groveling Pour public averti