#Essais

Les enquêtes de Lucien Lupin

Laurence Cluzel, Clémence Provost

Saurez-vous résoudre la première enquête de Lucien Lupin ? Lucien Lupin, détective privé aussi enthousiaste que maladroit, se lance dans sa toute première mission : une tentative d'assassinat au sein d'un mystérieux club privé aux membres aussi secrets qu'influents... Explorez les moindres recoins de la scène de crime, analysez les indices, enquêtez sur les suspects et démêlez les fils de l'affaire. Chaque détail a son importance, et le temps vous est compté... Aurez-vous l'étoffe d'un véritable Lupin ? Retrouvez dans cet escape game : - 1 dossier d'enquête complet - 50 cartes (indices, suspects, mobile) - Les clés de l'enquête (solutions incluses) - 1 carnet de notes - La scène de crime illustrée - Le plan de la ville

Chez Merci les Livres

Auteur

Laurence Cluzel, Clémence Provost

Editeur

Merci les Livres

Genre

Escape Game

Les enquêtes de Lucien Lupin

Laurence Cluzel

Paru le 14/11/2025

56 pages

Merci les Livres

9,95 €

9782383559443
