#Beaux livres

L’atelier de l’aquarelle fleurie

Blanche Tristant

ActuaLitté
Peignez de jolies compositions florales à l'aquarelle avec le carnet de Blanche Tristant ! Ce carnet réunit 30 feuilles de papier aquarelle avec les illustrations inédites de Blanche Tristant ainsi qu'un nouveau livre de 48 pages avec des tutos pour peindre ces paysages fleuris à l'aquarelle à votre manière. Que vous soyez débutant ou confirmé, plongez dans l'univers floral à l'aquarelle de l'autrice et suivez-la pas à pas pour réaliser des oeuvres à l'aquarelle. Inclus : 30 feuilles de papier aquarelle avec les illustrations inédites de l'autrice et un livre de 48 pages.

Par Blanche Tristant
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Blanche Tristant

Editeur

Merci les Livres

Genre

Aquarelle

L’atelier de l’aquarelle fleurie

Blanche Tristant

Paru le 14/11/2025

48 pages

Merci les Livres

22,95 €

ActuaLitté
9782383559016
© Notice établie par ORB
