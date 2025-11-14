Dame Dara de Reiwa Tome 2

Depuis que Kaoru et Hinata, un frère et une soeur de 11 et 13 ans, ont rencontré l'esprit vengeur de la montagne où ils habitent, ils se sont attachés à elle et l'ont baptisée Dame Dara. A présent, ils comptent bien se remplir la tête de souvenirs avec elle, qu'il s'agisse de l'emmener à des festivals ou de jouer aux jeux de société avec elle. Dame Dara est une déesse de la malédiction ?? Qu'importe, ce soir, c'est pyjama party chez elle ? !