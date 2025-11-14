Inscription
#Manga

Dame Dara de Reiwa Tome 2

Haruomi Tomotsuka, Tomotsuka Haruomi

ActuaLitté
Depuis que Kaoru et Hinata, un frère et une soeur de 11 et 13 ans, ont rencontré l'esprit vengeur de la montagne où ils habitent, ils se sont attachés à elle et l'ont baptisée Dame Dara. A présent, ils comptent bien se remplir la tête de souvenirs avec elle, qu'il s'agisse de l'emmener à des festivals ou de jouer aux jeux de société avec elle. Dame Dara est une déesse de la malédiction ?? Qu'importe, ce soir, c'est pyjama party chez elle ? !

Par Haruomi Tomotsuka, Tomotsuka Haruomi
Chez Vega-Dupuis

|

Auteur

Haruomi Tomotsuka, Tomotsuka Haruomi

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

Paru le 14/11/2025

200 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

9782808700368
