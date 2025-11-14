Escape game Meurtre au château

Saurez-vous percer les mystères du château de Mickfield ? Pour les 80 ans de Lord Corbac, toute la famille s'est réunie dans l'imposant château de Mickfield. Mais au lendemain des festivités, un invité a été retrouvé mort. Et ce n'est pas un accident. Toutes les issues sont verrouillées. Aucun intrus n'a pu entrer. Le coupable est forcément l'un des convives... Fouillez les lieux, interrogez les suspects, analysez les indices... et levez le voile sur les secrets bien gardés de la famille Corbac. Retrouvez dans cet escape game : - 1 dossier d'enquête complet - 50 cartes (indices, interrogatoires, révélations) - Les clés de l'enquête (solutions incluses) - 1 carnet de notes - 1 plan du château - 1 arbre généalogique