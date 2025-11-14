Inscription
#Essais

Escape game Meurtre au château

Laurence Cluzel

ActuaLitté
Saurez-vous percer les mystères du château de Mickfield ? Pour les 80 ans de Lord Corbac, toute la famille s'est réunie dans l'imposant château de Mickfield. Mais au lendemain des festivités, un invité a été retrouvé mort. Et ce n'est pas un accident. Toutes les issues sont verrouillées. Aucun intrus n'a pu entrer. Le coupable est forcément l'un des convives... Fouillez les lieux, interrogez les suspects, analysez les indices... et levez le voile sur les secrets bien gardés de la famille Corbac. Retrouvez dans cet escape game : - 1 dossier d'enquête complet - 50 cartes (indices, interrogatoires, révélations) - Les clés de l'enquête (solutions incluses) - 1 carnet de notes - 1 plan du château - 1 arbre généalogique

Par Laurence Cluzel
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Laurence Cluzel

Editeur

Merci les Livres

Genre

Escape Game

Retrouver tous les articles sur Escape game Meurtre au château par Laurence Cluzel

Commenter ce livre

 

Escape game Meurtre au château

Laurence Cluzel

Paru le 14/11/2025

56 pages

Merci les Livres

9,95 €

ActuaLitté
9782383559610
