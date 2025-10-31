Frissons à Glaglaville

Lève les tirettes puis élimine les suspects un par un au fur et à mesure de l'histoire. La dernière tirette levée te révèlera le coupable ! Ton premier livre d'enquête par élimination ! Marcus attend sagement que sa maman termine de préparer le repas quand, soudain, une immense ombre traverse la fenêtre. Ses défenses s'entrechoquent : il est terrorisé ! Sur la banquise, seuls 5 habitants partagent ce territoire glacé. L'un d'eux aurait-il tenté de lui jouer un tour ? Ou bien... pourrait-il s'agir d'un monstre ? Intrigué, le petit morse décide de mener l'enquête...