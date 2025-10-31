Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Frissons à Glaglaville

Pascal Prévot, Jo Lindley

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lève les tirettes puis élimine les suspects un par un au fur et à mesure de l'histoire. La dernière tirette levée te révèlera le coupable ! Ton premier livre d'enquête par élimination ! Marcus attend sagement que sa maman termine de préparer le repas quand, soudain, une immense ombre traverse la fenêtre. Ses défenses s'entrechoquent : il est terrorisé ! Sur la banquise, seuls 5 habitants partagent ce territoire glacé. L'un d'eux aurait-il tenté de lui jouer un tour ? Ou bien... pourrait-il s'agir d'un monstre ? Intrigué, le petit morse décide de mener l'enquête...

Par Pascal Prévot, Jo Lindley
Chez Fleurus

|

Auteur

Pascal Prévot, Jo Lindley

Editeur

Fleurus

Genre

Livres rabats, tirettes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Frissons à Glaglaville par Pascal Prévot, Jo Lindley

Commenter ce livre

 

Frissons à Glaglaville

Pascal Prévot, Jo Lindley

Paru le 31/10/2025

16 pages

Fleurus

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782215198468
9782215198468
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.