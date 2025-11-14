Coffret Les enquêtes d'Alexane Laroche

Un coffret événement avec jaspage réunissant trois thrillers glaçants de Pétronille Rostagnat. Suspense, tension psychologique, meurtres énigmatiques et rebondissements à couper le souffle : cette trilogie vous tiendra éveillés jusqu'à la dernière page. - LA FEE NOIRE Le soir du bac, Capucine, Emma et Louise se promettent de devenir mères avant leurs trente ans. Douze ans plus tard, leur pacte va prendre une tournure macabre : quatre personnes trouveront la mort... dont l'une d'elles. Dès les premières lignes, un suspense haletant se met en place et s'intensifie jusqu'au dénouement final. - TON DERNIER SOUFFLE Bois de Boulogne, un matin de mars. La police déterre le cadavre nu d'une jeune femme, enfermé dans un cercueil de fortune. Gravé sur un arbre, un message aussi glaçant qu'énigmatique : "Ici repose ton dernier souffle". Quand un second corps est retrouvé dans le bois de Vincennes, une course contre la montre commence pour Alexane Laroche. Un thriller suffocant, sans le moindre répit, jusqu'à l'ultime révélation. - ON A TOUS UNE BONNE RAISON DE TUER Gabrielle se réveille à l'hôpital, sans souvenir de ce qu'on lui décrit comme une tentative de suicide. Intimement convaincue qu'on lui ment, elle installe des caméras chez elle. Un jour, elle surprend la visite d'une collaboratrice proche de son mari Philippe, avocat influent. Trois jours plus tard, la jeune femme est retrouvée assassinée. Un thriller finement orchestré où personne ne peut être exclu de la liste des suspects.