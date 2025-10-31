L'histoire de la course automobile regorge d'anecdotes sur les pilotes qui, plus que les courses elles-mêmes, ont rendu populaire et fascinant ce sport princier qu'est la course automobile. Des champions des années 1930 aux plus talentueux d'aujourd'hui, ce volume présente 46 personnalités du monde de la course, dévoilant leur biographie, leurs succès, révélant des anecdotes méconnues et, dans de nombreux cas, racontant leur mort tragique. La vie et la carrière de ces champions fascinent non seulement par leurs exploits, mais aussi par leurs histoires, qui frôlent parfois l'incroyable. De Tazio Nuvolari, le "Mantouan volant" qui a réchauffé les coeurs avec des exploits à la limite de l'incroyable, à Juan Manuel Fangio, quintuple champion du monde, considéré par beaucoup comme le plus grand de tous les temps, de Niki Lauda qui a survécu à un terrible accident en 1976, à Gilles Villeneuve, emblème du courage et capable d'exploits de l'impossible, jusqu'aux plus récents Prost et Senna, Schumacher mais aussi Verstapen et Leclerc, tous ces personnages ont un dénominateur commun : ils ont été des pilotes de légende.