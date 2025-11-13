Inscription
#Essais

La Dissipation et le Repli

Nicolas Bouyssi

ActuaLitté
Pendant de l'oeuvre romanesque en douze volumes parue chez P. O. L, La Dissipation et le Repli réunit des articles critiques signés par Nicolas Bouyssi à propos d'Hervé Guibert, Georges Bataille, J. G. Ballard, Pierre Guyotat, Paul Valéry, Edouard Levé, Marcel Duchamp, Thomas Bernhard, Michel Houellebecq, Michèle Bernstein, Charles Baudelaire, Eric Pougeau, Thomas Lévy-Lasne, Jean Rolin, Jean-Yves Jouannais, Jean Echenoz, Evelyne Grossman, Roman Opalka, Bruce Bégout, Jean-François Bory, Mike Davis, David Foster Wallace, Jacques Mesrine, William Burroughs, Kathy Acker et alii.

Par Nicolas Bouyssi
Chez Eric Pesty

|

Auteur

Nicolas Bouyssi

Editeur

Eric Pesty

Genre

Critique

La Dissipation et le Repli

Nicolas Bouyssi

Paru le 13/11/2025

208 pages

Eric Pesty

24,00 €

ActuaLitté
9782488139014
© Notice établie par ORB
