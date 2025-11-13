Pendant de l'oeuvre romanesque en douze volumes parue chez P. O. L, La Dissipation et le Repli réunit des articles critiques signés par Nicolas Bouyssi à propos d'Hervé Guibert, Georges Bataille, J. G. Ballard, Pierre Guyotat, Paul Valéry, Edouard Levé, Marcel Duchamp, Thomas Bernhard, Michel Houellebecq, Michèle Bernstein, Charles Baudelaire, Eric Pougeau, Thomas Lévy-Lasne, Jean Rolin, Jean-Yves Jouannais, Jean Echenoz, Evelyne Grossman, Roman Opalka, Bruce Bégout, Jean-François Bory, Mike Davis, David Foster Wallace, Jacques Mesrine, William Burroughs, Kathy Acker et alii.