Habitué aux dispositifs narratifs extrêmes (le narrateur aveugle de Compression (P. O. L, 2009) ; le narrateur-embryon, encore dans le ventre de sa mère, dans S'autodétruire et les enfants (P. O. L, 2011) Nicolas Bouyssi s'attache aujourd'hui au personnage de jeu vidéo. Manuel sont les 30 premières pages et le mode d'emploi d'un " jeu. livre " en cours d'écriture, intitulé La Solitude à venir du grand amateur de Nioh - jeu. livre bâti sur une analogie entre le " roman d'apprentissage " et le protocole des jeux vidéo de la catégorie des souls-like, réputés pour être particulièrement exigeants.