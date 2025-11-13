Inscription
#Roman francophone

Manuel

Nicolas Bouyssi

ActuaLitté
Habitué aux dispositifs narratifs extrêmes (le narrateur aveugle de Compression (P. O. L, 2009) ; le narrateur-embryon, encore dans le ventre de sa mère, dans S'autodétruire et les enfants (P. O. L, 2011) Nicolas Bouyssi s'attache aujourd'hui au personnage de jeu vidéo. Manuel sont les 30 premières pages et le mode d'emploi d'un " jeu. livre " en cours d'écriture, intitulé La Solitude à venir du grand amateur de Nioh - jeu. livre bâti sur une analogie entre le " roman d'apprentissage " et le protocole des jeux vidéo de la catégorie des souls-like, réputés pour être particulièrement exigeants.

Par Nicolas Bouyssi
Chez Eric Pesty

|

Auteur

Nicolas Bouyssi

Editeur

Eric Pesty

Genre

Littérature française

Manuel

Nicolas Bouyssi

Paru le 13/11/2025

32 pages

Eric Pesty

10,00 €

ActuaLitté
9782488139021
