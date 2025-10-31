Zombillénium L'intégrale

Zombillénium est un parc d'attractions un peu spécial, puisque seuls des monstres y travaillent ! Englué dans un malaise social entretenu par une direction démoniaque, le personnel va se voir chamboulé par l'arrivée d'Aurélien, un malheureux mortel mordu par le vampire directeur du parc, ainsi que par la révolte de Gretchen, la jeune sorcière badass... Après une publication dans le journal Spirou, une série de 6 tomes et un film plébiscité par tous les publics, le Zombillénium d'Arthur de Pins s'offre une nouvelle éternité avec cette intégrale, à la finition monstrueusement soignée ! Plus rock, plus engagée, plus drôle que jamais, une série aux airs de cadeau parfait !