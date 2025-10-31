Inscription
#Imaginaire

Zombillénium L'intégrale

Arthur de Pins, Pins De

Zombillénium est un parc d'attractions un peu spécial, puisque seuls des monstres y travaillent ! Englué dans un malaise social entretenu par une direction démoniaque, le personnel va se voir chamboulé par l'arrivée d'Aurélien, un malheureux mortel mordu par le vampire directeur du parc, ainsi que par la révolte de Gretchen, la jeune sorcière badass... Après une publication dans le journal Spirou, une série de 6 tomes et un film plébiscité par tous les publics, le Zombillénium d'Arthur de Pins s'offre une nouvelle éternité avec cette intégrale, à la finition monstrueusement soignée ! Plus rock, plus engagée, plus drôle que jamais, une série aux airs de cadeau parfait !

Par Arthur de Pins, Pins De
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Arthur de Pins, Pins De

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Fantastique

Zombillénium L'intégrale

Arthur de Pins, Pins De

Paru le 07/11/2025

304 pages

Editions Dupuis

55,00 €

9782808513739
