#Polar

Que d'os !

Manchette, Doug Headline, Cabanes

France, 1975. Eugène Tarpon, détective privé de son état, accepte de rechercher une jeune aveugle disparue, Philippine, à la demande de Marthe, la mère de cette dernière. Lorsque Philippine lui écrit ? en braille ? qu'elle vit heureuse, Tarpon est prêt à lâcher l'affaire. Mais quand Marthe est assassinée en pleine gare Saint-Lazare, le détective décide d'aller fouiner un peu plus profondément. Au risque de mettre les doigts dans une très vilaine affaire où vont s'entremêler passé fasciste de certains Français, relations troubles entre police et extrême droite ou encore dérives sectaires... Headline et Cabanes travaillent à nouveau sur un roman du mythique Jean-Patrick Manchette. Au programme : de l'action, de la violence, de la gouaille, une piquante autopsie de la société française des années 70 et un héros ? Tarpon ? devenu une icône du roman noir !

Par Manchette, Doug Headline, Cabanes
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Manchette, Doug Headline, Cabanes

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Policier-Espionnage

Que d'os !

Manchette, Doug Headline, Cabanes

Paru le 07/11/2025

104 pages

Editions Dupuis

32,00 €

9782808513715
