Le gardien de la forêt

Sarah, Cassiopée et Lucille sont invitées chez Victor, un ami d'enfance de leur maman. Une escapade étonnante, puisque Victor habite une ancienne gare abandonnée. Mais une escapade qui se révèle également frissonnante, car cette gare se trouve en lisière d'une forêt où habite un monstre issu des légendes slaves : le Liéchi ! Une surprise qui sera peut-être éclipsée par une autre révélation - familiale - tout aussi flippante ! Pour Halloween, venez prendre une grande bouffée d'aventure et d'émotion avec le nouveau Soeurs Grémillet !