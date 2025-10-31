Inscription
#Imaginaire

Le gardien de la forêt

Alessandro Barbucci, Giovanni Di Gregorio

Sarah, Cassiopée et Lucille sont invitées chez Victor, un ami d'enfance de leur maman. Une escapade étonnante, puisque Victor habite une ancienne gare abandonnée. Mais une escapade qui se révèle également frissonnante, car cette gare se trouve en lisière d'une forêt où habite un monstre issu des légendes slaves : le Liéchi ! Une surprise qui sera peut-être éclipsée par une autre révélation - familiale - tout aussi flippante ! Pour Halloween, venez prendre une grande bouffée d'aventure et d'émotion avec le nouveau Soeurs Grémillet !

Par Alessandro Barbucci, Giovanni Di Gregorio
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Alessandro Barbucci, Giovanni Di Gregorio

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Divers

Le gardien de la forêt

Alessandro Barbucci, Giovanni Di Gregorio

Paru le 31/10/2025

72 pages

Editions Dupuis

15,50 €

9782808510462
