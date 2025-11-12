Inscription
#Roman francophone

Les confitures magiques de Nostradamus

Flavia Giovannelli

Yselda est une jeune femme indépendante et vit à Morges en Suisse. Elle a hérité de sa grand-mère d'un vieux manuscrit censé rassembler des recettes artisanales de confitures. Mais ce mystérieux codex intitulé "Fruits et transmutation" aurait été rédigé par Nostradamus au XVIe siècle et cache bien plus que des préparations culinaires. En effet, d'étranges phénomènes se produisent à chaque préparation reliant le passé au présent, la cuisine à l'alchimie et le sucre aux secrets de l'univers. Yselda se retrouve malgré elle reliée à des conflits séculaires. Qu'est-ce que ce manuscrit enchanté nous révèle ? Entre cuisine et alchimies, prophéties et voyage dans le temps, ce roman est une véritable fresque mêlant temps moderne et XVIe siècle au milieu de la cour des Valois.

Par Flavia Giovannelli
|

Auteur

Flavia Giovannelli

Editeur

Etincelles du soir

Genre

Littérature francophone

Les confitures magiques de Nostradamus

Flavia Giovannelli

Paru le 12/11/2025

246 pages

Etincelles du soir

19,00 €

9782488509015
© Notice établie par ORB
