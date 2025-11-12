Inscription
#Roman francophone

La lagune aux amants

Victoire Kinglove

C'est au coeur de Barcelone, dans un café-librairie que se retrouve notre trio de femmes. La plus jeune Zoé quarante ans, marquée par un passé douloureux, s'engage dans une histoire d'amour aussi passionnée que mystérieuse avec David un homme séduisant et charismatique. Malgré ce bonheur apparent, elle se perd cherchant encore le regard de sa famille dysfonctionnelle. Mais Zoé peut compter sur ses deux amies Marylin et Violette, leur amitié est son refuge. Ensemble, elles ont lutté chacune contre la solitude et les trahisons. Ce roman bouleversant et contemporain est une ode à la résilience féminine.

Par Victoire Kinglove
Chez Etincelles du soir

|

Auteur

Victoire Kinglove

Editeur

Etincelles du soir

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur La lagune aux amants par Victoire Kinglove

Commenter ce livre

 

La lagune aux amants

Victoire Kinglove

Paru le 12/11/2025

256 pages

Etincelles du soir

19,00 €

9782488509022
