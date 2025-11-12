La lagune aux amants

C'est au coeur de Barcelone, dans un café-librairie que se retrouve notre trio de femmes. La plus jeune Zoé quarante ans, marquée par un passé douloureux, s'engage dans une histoire d'amour aussi passionnée que mystérieuse avec David un homme séduisant et charismatique. Malgré ce bonheur apparent, elle se perd cherchant encore le regard de sa famille dysfonctionnelle. Mais Zoé peut compter sur ses deux amies Marylin et Violette, leur amitié est son refuge. Ensemble, elles ont lutté chacune contre la solitude et les trahisons. Ce roman bouleversant et contemporain est une ode à la résilience féminine.