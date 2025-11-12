Je m'appelle Tov. Je suis orphelin deux fois. Elevé dans l'amour et adopté par une famille d'intellectuels parisiens, je n'ai a priori jamais manqué de rien. Pourtant, dès l'enfance, je suis frappé par des crises mystérieuses. Puis des rêves s'invitent. Récurrents. Inondés d'eau et de signes. Quelque chose m'appelle, me tire vers les profondeurs. Qui suis-je ? D'où viennent ces visions ? Je dois partir, fuir ces fantômes du passé. Heureusement, mon arrière-grand-mère Suzon m'a légué son jeu de tarot. Elle me guide de là-haut. Et la Légion étrangère m'ouvre les portes d'un renouveau. Peu à peu, je recompose le puzzle de mon histoire, je dénoue les silences familiaux, je me rencontre enfin. L'eau n'oublie jamais est une plongée intime dans les abîmes de la mémoire familiale. Un roman introspectif qui explore le visible et l'invisible.