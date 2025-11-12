Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

L'eau n'oublie jamais

Virginie Rescourio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Je m'appelle Tov. Je suis orphelin deux fois. Elevé dans l'amour et adopté par une famille d'intellectuels parisiens, je n'ai a priori jamais manqué de rien. Pourtant, dès l'enfance, je suis frappé par des crises mystérieuses. Puis des rêves s'invitent. Récurrents. Inondés d'eau et de signes. Quelque chose m'appelle, me tire vers les profondeurs. Qui suis-je ? D'où viennent ces visions ? Je dois partir, fuir ces fantômes du passé. Heureusement, mon arrière-grand-mère Suzon m'a légué son jeu de tarot. Elle me guide de là-haut. Et la Légion étrangère m'ouvre les portes d'un renouveau. Peu à peu, je recompose le puzzle de mon histoire, je dénoue les silences familiaux, je me rencontre enfin. L'eau n'oublie jamais est une plongée intime dans les abîmes de la mémoire familiale. Un roman introspectif qui explore le visible et l'invisible.

Par Virginie Rescourio
Chez Etincelles du soir

|

Auteur

Virginie Rescourio

Editeur

Etincelles du soir

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'eau n'oublie jamais par Virginie Rescourio

Commenter ce livre

 

L'eau n'oublie jamais

Virginie Rescourio

Paru le 12/11/2025

122 pages

Etincelles du soir

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488509008
9782488509008
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.