#Manga

Samurai Deeper Kyo Tome 4

Akimine Kamijyo, Misato Raillard, Eric Montésinos

Kyo et sa bande se dirigent au Paradis des lotus rouges où est scellé le corps de Kyo. Cependant, les 12 Généraux Célestes veulent les en empêcher ! Kyo livre un combat difficile contre Bikara, un adversaire redoutable. Shindara et Antera profitent d'un instant d'inattention durant leur affrontement pour enlever Yuya ! Kyo et les autres se lancent à la recherche de Yuya, et se rendent aux Portes de l'enfer. C'est alors que Sa Majesté, qui hait Kyo au plus haut point, surgit !! De son côté, Yuya apprend l'identité de l' "homme à la blessure dans le dos" qui a assassiné son frère... !!

Par Akimine Kamijyo, Misato Raillard, Eric Montésinos
Chez Dargaud

Auteur

Akimine Kamijyo, Misato Raillard, Eric Montésinos

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

Samurai Deeper Kyo Tome 4

Akimine Kamijyo trad. Misato Raillard

Paru le 31/10/2025

392 pages

Dargaud

10,25 €

9782505132868
