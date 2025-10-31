Samurai Deeper Kyo Tome 4

Kyo et sa bande se dirigent au Paradis des lotus rouges où est scellé le corps de Kyo. Cependant, les 12 Généraux Célestes veulent les en empêcher ! Kyo livre un combat difficile contre Bikara, un adversaire redoutable. Shindara et Antera profitent d'un instant d'inattention durant leur affrontement pour enlever Yuya ! Kyo et les autres se lancent à la recherche de Yuya, et se rendent aux Portes de l'enfer. C'est alors que Sa Majesté, qui hait Kyo au plus haut point, surgit !! De son côté, Yuya apprend l'identité de l' "homme à la blessure dans le dos" qui a assassiné son frère... !!