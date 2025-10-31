Inscription
#Essais

Les lopins du lapin

Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz

ActuaLitté
Ca devient bien compliqué, cette forêt ! Avant, chacun profitait simplement de son "doux foyer, de son home sweet home, dans le tronc d'un noyer, dans un trognon de pomme. Deux-trois papiers dûment tamponnés par le notaire maître de Garenne plus tard, et plus rien n'est à tout le monde, tout est à quelqu'un ! Propriétés privées, clôtures, alarmes, péages, fils barbelés... Le Loup ne peut plus aller au marché sans escalader une barrière, éviter des coups de balai et payer trois sous pour un plongeon bien involontaire : "pas de pépettes, pas de trempette ! " Si ça continue, il va falloir payer pour respirer... Entre Madame la Chouette qui prend un peu de hauteur depuis sa branche et une chocotte de la tête qui s'excite, tout ceci ne va pas plaire bien longtemps à notre Loup en slip... La forêt (le monde ? ) ne tourne pas rond. Non, Robert l'Ecureuil, il ne suffit pas d'avoir plein de noisettes pour tout posséder. Et, oui, l'espace public et la notion de bien commun existent. Une écriture ciselée et un humour ravageur pour parler philo et société, un dessin ultra expressif pour enchanter tous les lecteurs, de 4 à 104 ans : revoilà donc Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz et notre Loup en slip !

Par Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz
Chez Dargaud

|

Auteur

Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz

Editeur

Dargaud

Genre

Humour

Les lopins du lapin

Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz

Paru le 31/10/2025

40 pages

Dargaud

11,95 €

ActuaLitté
9782505132752
