Foggy Foot - Tome 2

A Stockholm, Wako, une étudiante d'origine japonaise qui a perdu tous ses souvenirs du passé, enquête aux côtés de son partenaire Adam, un beau jeune homme blond aux yeux bleus, sur toute une série d'incidents liés aux êtres féériques, qui cohabitent avec les humains. Cette mémoire effacée questionne Wako sur son identité et sur sa valeur personnelle en tant qu'être humain. Jusqu'au jour où une de ses enquêtes la mène sur la piste de l'être fée qui pourrait être à l'origine de sa perte de mémoire...