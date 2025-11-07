Inscription
#Manga

Foggy Foot - Tome 2

Sayo Ichi

ActuaLitté
A Stockholm, Wako, une étudiante d'origine japonaise qui a perdu tous ses souvenirs du passé, enquête aux côtés de son partenaire Adam, un beau jeune homme blond aux yeux bleus, sur toute une série d'incidents liés aux êtres féériques, qui cohabitent avec les humains. Cette mémoire effacée questionne Wako sur son identité et sur sa valeur personnelle en tant qu'être humain. Jusqu'au jour où une de ses enquêtes la mène sur la piste de l'être fée qui pourrait être à l'origine de sa perte de mémoire...

Par Sayo Ichi
Chez Vega-Dupuis

|

Auteur

Sayo Ichi

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Shojo/fille

Foggy Foot - Tome 2

Sayo Ichi

Paru le 07/11/2025

202 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808700467
9782808700467
© Notice établie par ORB
plus d'informations

