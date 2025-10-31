Une fleur venue d'ailleurs - Tome 01

Bertine a tout pour être heureuse : elle appartient à une riche famille du royaume de Saint-Rouant, elle est entourée d'amis et de serviteurs loyaux, et elle s'apprête à épouser un bon parti. Tout bascule le jour où son pays est sommé de verser de lourdes réparations de guerre à la victorieuse fédération du Sudâ? ¦ Des réparations qu'il espère diminuer en leur livrant la jeune femme ! La voilà forcée de tout abandonner pour aller épouser Cecilio, le dirigeant de cette nation ennemie. Hélas pour elle, les choses vont aller de mal en pis : non seulement son futur époux est absent à son arrivée, mais en plus, il refuse catégoriquement leur union ! Et c'est sans compter l'attitude cruelle des domestiques qui met Bertine et son escorte en péril. Révoltée par ce destin injuste, elle décide de se retrousser les manches. Puisqu'on la rejette, il est temps pour elle de se faire une place dans ce pays hostile et de leur en mettre plein la vue !