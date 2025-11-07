Your forma - Tome 1

Initialement créée dans le but d'endiguer une épidémie mondiale, la technologie Your Forma, un fil cérébral qui enregistre tout ce que voit, entend et ressent son utilisateur, est désormais implantée dans le cerveau de tous les humains. Aux côtés de son nouvel assistant, l'androïde Harold, la cyberenquêtrice de génie Echika plonge dans la mer de données apportée par le Your Forma pour résoudre les cybercrimes les plus délicats. Leur première affaire commune les envoie à Saint-Pétersbourg, où ils enquêtent sur une affaire de cybervirus.