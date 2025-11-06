Les Déesses du féminin sacré

Cet oracle est une invitation à réveiller votre féminin sacré, à lui redonner sa voix, sa force et sa lumière. A travers des cartes riches en symboles, il vous guidera vers votre divinité intérieure. Plongez dans un voyage de guérison profonde, bercé par l'énergie des déesses protectrices et rebelles - ; de Perséphone à Durga, de Lilith aux gardiennes oubliées des traditions du monde entier. Laissez-vous inspirer par les mythes anciens, les messages révélateurs et les enseignements transformateurs. Incarnez pleinement la déesse qui sommeille en vous, pour faire rayonner l'amour, la puissance et la sagesse qui vous habitent.