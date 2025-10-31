Un festin d'épines et de roses

Gâteau au chocolat de Feyre, ragoût, poulet rôti, cakes, vins et élixirs... Repas et festins émaillent la saga d'Un palais d'épines et de roses comme autant de moments clés. Revivez ces instants féeriques grâce aux recettes de ce livre inspirées des romans culte de Sarah J. Maas. Chaque plat, chaque dessert, chaque boisson a été recréé pour vous replonger dans l'ambiance de Prythian et partager sa magie avec vos amis. 65 recettes faciles et délicieuses pour un voyage gourmand de la Cour du Jour à celle du Crépuscule, de l'Aube ou de la Nuit, selon votre envie !