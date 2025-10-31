Inscription
#Beaux livres

Un festin d'épines et de roses

Chelsea Cole

ActuaLitté
Gâteau au chocolat de Feyre, ragoût, poulet rôti, cakes, vins et élixirs... Repas et festins émaillent la saga d'Un palais d'épines et de roses comme autant de moments clés. Revivez ces instants féeriques grâce aux recettes de ce livre inspirées des romans culte de Sarah J. Maas. Chaque plat, chaque dessert, chaque boisson a été recréé pour vous replonger dans l'ambiance de Prythian et partager sa magie avec vos amis. 65 recettes faciles et délicieuses pour un voyage gourmand de la Cour du Jour à celle du Crépuscule, de l'Aube ou de la Nuit, selon votre envie !

Par Chelsea Cole
Chez Huginn & Muninn

|

Auteur

Chelsea Cole

Editeur

Huginn & Muninn

Genre

Cuisine familiale

Un festin d'épines et de roses

Chelsea Cole

Paru le 31/10/2025

176 pages

Huginn & Muninn

29,95 €

ActuaLitté
9782386400803
