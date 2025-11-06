Miroir, mon beau miroir... réponds-moi Ce puissant oracle agit comme un miroir de l'âme : il reflète tes émotions, tes zones d'ombre et ta lumière intérieure. En le consultant, tu découvriras les réponses qui sont enfouies en toi, comme un écho à ta vérité profonde. Chacune des 51 cartes, magnifiquement illustrées, t'invite à explorer un aspect de ta vie : amour, amitié, réussites, illusions, résilience... Dans le livre de 260 pages, tu trouveras des messages clairs et bienveillants, qui t'aideront à te comprendre et à avancer en toute conscience. Grâce à cet oracle, tu pourras renouer avec ta petite voix intérieure et te faire confiance. Ce sera un merveilleux retour vers toi-même.