#Essais

Miroir, mon beau miroir

Flora Domingues, Fanny Vénembre

Miroir, mon beau miroir... réponds-moi Ce puissant oracle agit comme un miroir de l'âme : il reflète tes émotions, tes zones d'ombre et ta lumière intérieure. En le consultant, tu découvriras les réponses qui sont enfouies en toi, comme un écho à ta vérité profonde. Chacune des 51 cartes, magnifiquement illustrées, t'invite à explorer un aspect de ta vie : amour, amitié, réussites, illusions, résilience... Dans le livre de 260 pages, tu trouveras des messages clairs et bienveillants, qui t'aideront à te comprendre et à avancer en toute conscience. Grâce à cet oracle, tu pourras renouer avec ta petite voix intérieure et te faire confiance. Ce sera un merveilleux retour vers toi-même.

Chez Good mood dealer by Exergue

Auteur

Flora Domingues, Fanny Vénembre

Editeur

Good mood dealer by Exergue

Genre

Arts divinatoires

Paru le 06/11/2025

Good mood dealer by Exergue

24,90 €

9782385781422
