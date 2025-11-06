Inscription
L'oracle des Maîtres Dauphins

Gilles Delieuze

Plongez dans les vibrations d'amour inconditionnel et de joie des Maîtres Dauphins. Un oracle pour vibrer, ressentir et expérimenter ce qui est juste pour vous. Laissez la fréquence des dauphins baigner votre être de leur joie et de leur amour inconditionnel ! Les Maîtres Dauphins, gardiens d'une sagesse millénaire, vous invitent à plonger dans un océan d'énergie bienfaisante et de mystères. Leur vibration unique éveille en vous le bonheur, l'émerveillement et l'harmonie, ouvrant la voie à une profonde transformation intérieure et à un Eveil spirituel authentique. Cet oracle vous propose un voyage initiatique alliant messages inspirants et pratiques concrètes. Chacune des cartes vous délivre une guidance vibratoire accompagnée d'un rituel ou d'un exercice simple pour ancrer ses enseignements dans votre quotidien. Ce coffret contient : - Un livre de 220 pages tout en couleurs. - 44 cartes puissantes. - Un sac en satin pour les protéger.

Par Gilles Delieuze
Chez Editions Véga

Gilles Delieuze

Editions Véga

Arts divinatoires

L'oracle des Maîtres Dauphins

Gilles Delieuze

Paru le 06/11/2025

144 pages

Editions Véga

27,00 €

9782381355016
