#Essais

Des autos et des hommes

Dominique Thomas, Stanislas

L'Austin A40 Dorset de Blake et Mortimer, Renault 4CV de Victor Levallois, Lancia Aurélia de Georges et Germaine Remi, Mercedez-Benz 300SL de Sophia Loren, Vespa 400 de Bonjour Tristesse, Combi Volkswagen, Citroën DS volante de Fantomas, Citroën Type C de Bécassine, Bugatti type 35, Citroën traction avant du Commissaire Maigret, ce sont pas moins de 30 automobiles que l'auteur dessine pour ce livre illustré qui se présente comme un voyage dans le temps à travers une sélection de films et bandes dessinées évoqués par Stanislas dans les légendes de chaque illustration. Un ouvrage qui fera le grand pont entre les passionnés de bandes dessinées et les admirateurs de vieilles automobiles.

Par Dominique Thomas, Stanislas
Chez Les Rêveurs

|

Auteur

Dominique Thomas, Stanislas

Editeur

Les Rêveurs

Genre

Marques et modèles automobiles

Des autos et des hommes

Stanislas

Paru le 31/10/2025

88 pages

Les Rêveurs

25,00 €

9782378941406
