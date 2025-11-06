Un tarot exceptionnel et intuitif ! A l'instar du Mutus Liber , livre alchimique composé d'images, Le Tarot de l'Esprit a été conçu pour mettre le lecteur dans une ambiance lui permettant de faire ses propres découvertes, et ainsi lui donner la possibilité de créer lui-même des interprétations souvent insoupçonnées et libératrices de sens. Grâce aux 78 lames en concordance avec le Tarot de Marseille et le Rider-Waite-Smith , respectées dans leur diversité et leur originalité, vous pourrez ainsi laisser libre court à votre imagination pour développer une guidance personnalisée et intuitive afin d'obtenir des réponses dans tous les domaines de votre vie.