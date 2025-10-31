La collection La nature en catimini : cinq illustrations tunnel, faites de quatre plans successifs, présentent la vie cachée dans la nature, pour les tout-petits. L'écureuil roux apparaît dans les branches d'un arbre, dans la forêt à la recherche de champignons, dans son nid avec ses petits, au creux d'un tronc, ou dissimulé dans les feuillages. Un travail d'une finesse incroyable ! Points forts : -Un ouvrage alliant poésie et pédagogie -Un outil d'éveil permettant aux tout-petits de s'émerveiller devant la beauté de la nature -Un moment de complicité partagé entre l'adulte et l'enfant