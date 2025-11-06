Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Encyclopédie universelle des arts martiaux de l'Extrême-Orient

Roland Habersetzer, Gabrielle Habersetzer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cette encyclopédie, déjà vendue à plus de 30 ? 000 exemplaires, est devenue une référence incontournable. Sa première parution remonte à l'année 2000, où il lui fut aussitôt décerné le " Prix de technique et de pédagogie sportives ". Elle connaît depuis un franc succès dans plusieurs éditions successives. Avec cette édition, mise à jour, Roland et Gabrielle Habersetzer proposent plus de 100 nouvelles entrées, et en enrichies 150. Elle totalise désormais près de 9 ? 500 références principales dont 1 ? 000 biographies, ce qui confirme son caractère unique de banque de données pour explorer l'univers des arts martiaux. Ce livre constitue une incommensurable masse d'informations qui, continue d'alimenter les réseaux sociaux, sites internet et ouvrages spécialisés... Cette encyclopédie s'adresse à toute personne s'intéressant aux arts martiaux. Plus rien ne leur échappera ? ! Les techniques, les concepts, les histoires, les hommes et les femmes, les styles, le fonds culturel... au Japon, en Chine, à Okinawa, en Corée, en Inde, en Indonésie, en Birmanie, au Vietnam, en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande... et, bien entendu, en France, en Europe, en Amérique, en Afrique, Asie et Océanie ! Une somme qui est le fruit d'un travail de recherches de plus de 50 ans par l'auteur le plus prolifique au monde dans le domaine des arts martiaux.

Par Roland Habersetzer, Gabrielle Habersetzer
Chez Budo Editions

|

Auteur

Roland Habersetzer, Gabrielle Habersetzer

Editeur

Budo Editions

Genre

Arts martiaux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Encyclopédie universelle des arts martiaux de l'Extrême-Orient par Roland Habersetzer, Gabrielle Habersetzer

Commenter ce livre

 

Encyclopédie universelle des arts martiaux de l'Extrême-Orient

Roland Habersetzer, Gabrielle Habersetzer

Paru le 25/11/2025

1112 pages

Budo Editions

90,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782846179676
9782846179676
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.