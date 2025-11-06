Encyclopédie universelle des arts martiaux de l'Extrême-Orient

Cette encyclopédie, déjà vendue à plus de 30 ? 000 exemplaires, est devenue une référence incontournable. Sa première parution remonte à l'année 2000, où il lui fut aussitôt décerné le " Prix de technique et de pédagogie sportives ". Elle connaît depuis un franc succès dans plusieurs éditions successives. Avec cette édition, mise à jour, Roland et Gabrielle Habersetzer proposent plus de 100 nouvelles entrées, et en enrichies 150. Elle totalise désormais près de 9 ? 500 références principales dont 1 ? 000 biographies, ce qui confirme son caractère unique de banque de données pour explorer l'univers des arts martiaux. Ce livre constitue une incommensurable masse d'informations qui, continue d'alimenter les réseaux sociaux, sites internet et ouvrages spécialisés... Cette encyclopédie s'adresse à toute personne s'intéressant aux arts martiaux. Plus rien ne leur échappera ? ! Les techniques, les concepts, les histoires, les hommes et les femmes, les styles, le fonds culturel... au Japon, en Chine, à Okinawa, en Corée, en Inde, en Indonésie, en Birmanie, au Vietnam, en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande... et, bien entendu, en France, en Europe, en Amérique, en Afrique, Asie et Océanie ! Une somme qui est le fruit d'un travail de recherches de plus de 50 ans par l'auteur le plus prolifique au monde dans le domaine des arts martiaux.