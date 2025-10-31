Inscription
La véritable histoire de Tapanar

Clément Masson, Inès Rubat

ActuaLitté
Tapanar est un mulet pas comme les autres : il est caporal à la Légion étrangère, a un matricule, une solde et surtout un bel héritage ! Dans ce récit narré par Tapanar lui-même, plein d'humour et de fierté, il raconte aux jeunes lecteurs l'incroyable destin des compagnies montées, ces unités emblématiques de la Légion où les mulets étaient des soldats à part entière. De la création des compagnies en 1881 à la bataille d'El Moungar, en passant par la modernisation avec l'arrivée des camions ou encore des robots, l'histoire traverse les décennies pour atterrir aujourd'hui dans les quartiers de Nîmes, où Tapanar perpétue la tradition en tant que mascotte officielle du régiment. Avec des anecdotes surprenantes (une tentative de désertion, un passage à la télé...) et historiques, plus un personnage attachant, ce documentaire propose une découverte originale du monde militaire.

Chez Pierre de Taillac

Paru le 23/01/2026

