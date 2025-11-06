Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le voyage du héros

Kévin Finel, Vincent Hürner

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Faites de votre vie une Légende Depuis toujours, les récits mythiques nous racontent des femmes et des hommes confrontés à la perte, au doute, à l'inconnu. Leurs épreuves deviennent des chemins de transformation. Et vous étiez vous aussi le héros de votre propre légende ? Ce coffret vous invite à explorer vos défis personnels comme autant d'étapes initiatiques. Chaque carte agit comme un miroir, chaque tirage devient une porte à franchir. A travers des expériences d'autohypnose guidée, des défis symboliques et des invitations à l'introspection , vous accédez à vos ressources inconscientes pour transformer ce qui vous freine... et révéler ce qui vous élève. Il ne s'agit pas de fuir la difficulté, mais de la rencontrer, de la mettre en scène. De l'apprivoiser. Embarquez pour un voyage intérieur ludique et profond ! Ce coffret contient : Un livre d'accompagnement de 272 pages. 72 cartes Héros, Némésis et Mentor. 10 audios d'hypnose guidée.

Par Kévin Finel, Vincent Hürner
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Kévin Finel, Vincent Hürner

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le voyage du héros par Kévin Finel, Vincent Hürner

Commenter ce livre

 

Le voyage du héros

Kévin Finel, Vincent Hürner

Paru le 06/11/2025

272 pages

Guy Trédaniel Editions

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813234001
9782813234001
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.