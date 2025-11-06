Le voyage du héros

Faites de votre vie une Légende Depuis toujours, les récits mythiques nous racontent des femmes et des hommes confrontés à la perte, au doute, à l'inconnu. Leurs épreuves deviennent des chemins de transformation. Et vous étiez vous aussi le héros de votre propre légende ? Ce coffret vous invite à explorer vos défis personnels comme autant d'étapes initiatiques. Chaque carte agit comme un miroir, chaque tirage devient une porte à franchir. A travers des expériences d'autohypnose guidée, des défis symboliques et des invitations à l'introspection , vous accédez à vos ressources inconscientes pour transformer ce qui vous freine... et révéler ce qui vous élève. Il ne s'agit pas de fuir la difficulté, mais de la rencontrer, de la mettre en scène. De l'apprivoiser. Embarquez pour un voyage intérieur ludique et profond ! Ce coffret contient : Un livre d'accompagnement de 272 pages. 72 cartes Héros, Némésis et Mentor. 10 audios d'hypnose guidée.