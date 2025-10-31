Inscription
#Beaux livres

Vietnam

Simon Méry, Nathalie Nguyen, Mélody Ung

LE VIETNAM COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS GOÛTE ! La bible de la cuisine vietnamienne mais surtout un melting-pot plein de vie et de saveurs qui aborde toutes les facettes de la culture gastronomique du Vietnam. Des photos, des illustrations, des anecdotes, des histoires, des recettes, des tours de main, des pas à pas, des adresses... Pour tout savoir sur la gastronomie et l'art de vivre à la vietnamienne. Un livre unique ! Issue d'une grande lignée de marchands et de cuisiniers de rue, Nathalie Nguyen est cheffe et spécialiste de la cuisine vietnamienne. Accompagnée de Simon Méry et Mélody Ung, elle vous invite à un fabuleux voyage gourmand au Vietnam.

Paru le 31/10/2025

238 pages

31,95 €

9782317039553
