Mon oracle poche Indian Forever

Un oracle mêlant l'astrologie, la numérologie et les couleurs, associées à l'énergie de chaque indien pour recevoir un message divinatoire ainsi qu'un "exercice ou mantra énergétiques" destinés à amplifier la symbolique de chaque carte. Laisse-toi guider par les Indiens, forever... Grâce à cet oracle vibratoire, tu recevras les messages et les conseils d'un Indien à haut potentiel énergétique. Il te rappellera le guerrier qui sommeille en toi, pour te guider avec sagesse, force et bienveillance dans chaque domaine de ta vie.