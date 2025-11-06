Inscription
Mon oracle poche Indian Forever

Muriel Siron, Barthélémy Grossmann

Un oracle mêlant l'astrologie, la numérologie et les couleurs, associées à l'énergie de chaque indien pour recevoir un message divinatoire ainsi qu'un "exercice ou mantra énergétiques" destinés à amplifier la symbolique de chaque carte. Laisse-toi guider par les Indiens, forever... Grâce à cet oracle vibratoire, tu recevras les messages et les conseils d'un Indien à haut potentiel énergétique. Il te rappellera le guerrier qui sommeille en toi, pour te guider avec sagesse, force et bienveillance dans chaque domaine de ta vie.

Chez Exergue

|

Auteur

Editeur

Exergue

Genre

Arts divinatoires

Paru le 06/11/2025

148 pages

16,00 €

9782361889616
