L'Oracle d'Aleister Crowley

ENTREZ DANS L'UNIVERS ENIGMATIQUE D'ALEISTER CROWLEY ! Figure emblématique de l'occultisme et créateur du célèbre Tarot de Thoth, Aleister Crowley a profondément marqué la pensée ésotérique moderne et continue d'inspirer chercheurs spirituels et passionnés de mystère. Cet oracle vous invite à découvrir les secrets de ce grand initié. Grâce aux 44 cartes magnifiquement illustrées et au livre d'interprétation qui les accompagne, vous pourrez vous connecter aux enseignements du maître de l'occultisme et ainsi favoriser votre intuition et votre évolution spirituelle. Que vous souhaitiez en apprendre davantage sur Aleister Crowley et l'occultisme, ou que vous cherchiez un outil de divination puissant, cet oracle sera votre compagnon idéal.