#Essais

L'Oracle du chamanisme

Celia Melesville, Charlotte Daynes

ActuaLitté
Véritable invitation à un voyage intérieur puissant, à la rencontre des énergies sacrées qui façonnent notre existence, ce coffret vous plongera dans l'univers profond et ancestral du chamanisme. Il vous permettra de restaurer ce lien sacré souvent oublié avec le vivant, en vous accompagnant vers une reconnexion avec la nature, les esprits alliés et son propre chemin de vie. Chaque carte incarne un enseignement spirituel ou un rituel traditionnel (comme le voyage chamanique, la roue de médecine, les offrandes ou la connexion aux éléments), et propose des messages inspirants ainsi que des pratiques concrètes pour intégrer cette sagesse dans la vie quotidienne. Il vous permettra une introspection puissante afin de recevoir les messages de vos alliés spirituels, mais aussi d'explorer des cycles de guérison, de renaissance et d'évolution intérieure. Vous aurez ainsi toutes les clés pour entamer une transformation profonde, retrouver votre pouvoir intérieur et marcher en conscience sur le chemin du sacré.

Par Celia Melesville, Charlotte Daynes
Chez Editions Contre-Dires

|

Auteur

Celia Melesville, Charlotte Daynes

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Arts divinatoires

Retrouver tous les articles sur L'Oracle du chamanisme par Celia Melesville, Charlotte Daynes

L'Oracle du chamanisme

Celia Melesville, Charlotte Daynes

Paru le 06/11/2025

Editions Contre-Dires

24,90 €

ActuaLitté
9782386900532
