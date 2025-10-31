Passer à table

Quotidien et universel, l'acte de manger est autant un besoin physiologique qu'un geste culturel. "Dis-moi ce que tu manges, je te dirais ce que tu es" : en 1825, la mythique phrase du gastrosophe Jean Anthelme Brillat-Savarin croque l'importance des habitudes alimentaires dans nos manières d'être. Deux cents ans plus tard, que reste-t-il des liens entre ce que nous ingérons et ce que nous sommes ? A Alors que les discours sur l'alimentation sont trop souvent dominés par une culture légitime, donneuse de leçons et garante du bon goût, ce livre propose un autre menu. Décentrer, décoloniser et dégenrer la nourriture : l'heure est venue de secouer la nappe et faire de l'assiette une loupe idéale pour saisir nos identités plurielles.