#Roman francophone

Vérités plurielles

Touria Dahak Salhi

Un jeune couple fusionnel voit leur vie basculer après un voyage. Des tensions naissent entre eux. Des questions existentielles les tracassent, créant ainsi une avalanche de remises en question pour elle et pour lui. Une deuxième chance est-elle possible pour le couple ? Leur destin pourrait-il être pluriel ? A travers le prisme d'un couple en quête de sens, ce récit offre une introspection et une évolution des personnages, explorant habilement les méandres de l'amour et de l'identité. C'est un texte profondément humain qui résonne avec l'universalité des questionnements existentiels, invitant chaque lecteur à se retrouver dans ce voyage intérieur.

Par Touria Dahak Salhi
Chez Hello Editions

|

Auteur

Touria Dahak Salhi

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Vérités plurielles

Touria Dahak Salhi

Paru le 26/09/2025

164 pages

Hello Editions

18,90 €

9782386275043
© Notice établie par ORB
