La Vérité sur l'affaire Savolta

Eduardo Mendoza

"Un savant mélange d'humour, de roman noir et d'étude sociologique". LIBERATION Qui a assassiné au coin d'une ruelle le journaliste anarchiste Pajarito de Soto ? Par qui l'industriel Savolta a-t-il été tué le jour de la Saint-Sylvestre ? Pourquoi Paul-André Lepprince, dandy et trafiquant d'armes, a-t-il péri dans l'incendie de son usine ? Dans la Barcelone révolutionnaire des années 1917-1919, où grèves et répressions policières se succèdent, la tension est à son paroxysme... Eduardo Mendoza , né à Barcelone en 1943, a notamment écrit Le Mystère de la crypte ensorcelée , La Ville des prodiges et Une comédie légère - Prix du meilleur livre étranger 1998. Il est l'un des auteurs espagnols contemporains les plus lus et les plus traduits. Ses romans sont disponibles chez Points. Traduit de l'espagnol par Jean-Marie Saint-Lu

