Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

La Tour de l'aube

Sarah J. Maas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
BIENVENUE A ANTICA, LA CITE DIVINE... Depuis la destruction du château de verre, la vie de Chaol Westfall a volé en éclats. Autrefois loyal capitaine de la garde royale, il a perdu tous ses hommes et l'usage de ses jambes en voulant protéger Dorian. Ses seules chances de guérison se trouvent à Antica, capitale du puissant empire du Khagan. Là-bas, il espère que les puissantes guérisseuses du Torre Cesme pourront soigner son corps brisé. De plus, il compte bien convaincre le Khagan de combattre aux côtés d'Aelin. Chaol et sa complice Nesryn n'auront d'autre choix que de se mêler à la vie politique d'Antica s'ils veulent trouver des réponses susceptibles de les aider dans leur mission. Des réponses qui pourraient offrir à leur monde une chance de survie... ou les condamner tous.

Par Sarah J. Maas
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Sarah J. Maas

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Tour de l'aube par Sarah J. Maas

Commenter ce livre

 

La Tour de l'aube

Sarah J. Maas

Paru le 31/10/2025

784 pages

Editions de la Martinière

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040122913
9791040122913
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.