La Tour de l'aube

BIENVENUE A ANTICA, LA CITE DIVINE... Depuis la destruction du château de verre, la vie de Chaol Westfall a volé en éclats. Autrefois loyal capitaine de la garde royale, il a perdu tous ses hommes et l'usage de ses jambes en voulant protéger Dorian. Ses seules chances de guérison se trouvent à Antica, capitale du puissant empire du Khagan. Là-bas, il espère que les puissantes guérisseuses du Torre Cesme pourront soigner son corps brisé. De plus, il compte bien convaincre le Khagan de combattre aux côtés d'Aelin. Chaol et sa complice Nesryn n'auront d'autre choix que de se mêler à la vie politique d'Antica s'ils veulent trouver des réponses susceptibles de les aider dans leur mission. Des réponses qui pourraient offrir à leur monde une chance de survie... ou les condamner tous.