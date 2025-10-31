Ca commence par un onigiri ou un bánh-mì et hop, on a faim de tout : pichade, kebap, takoyaki poulet frit, smash burger, galette-saucisse, maki, baozi ou tacosushi... Pendant deux mois le photojournaliste Jean-François Mallet a dévoré et photographié le nouveau ventre de Paris. Ca donne un livre copieux : 1 000 photos qui défilent comme un film, 80 adresses à moins de 15 euros où tout est fait maison, 50 recettes pour refaire le film dans sa cuisine et 75 plats de la street food d'aujourd'hui, expliqués pour se cultiver ! Alors n'attends plus l'addition au resto, ouvre grand les yeux et la bouche et découvre que "la nouvelle façon de manger" te rend vorace !