Beaux livres

Vorace !

Jean-François Mallet

ActuaLitté
Ca commence par un onigiri ou un bánh-mì et hop, on a faim de tout : pichade, kebap, takoyaki poulet frit, smash burger, galette-saucisse, maki, baozi ou tacosushi... Pendant deux mois le photojournaliste Jean-François Mallet a dévoré et photographié le nouveau ventre de Paris. Ca donne un livre copieux : 1 000 photos qui défilent comme un film, 80 adresses à moins de 15 euros où tout est fait maison, 50 recettes pour refaire le film dans sa cuisine et 75 plats de la street food d'aujourd'hui, expliqués pour se cultiver ! Alors n'attends plus l'addition au resto, ouvre grand les yeux et la bouche et découvre que "la nouvelle façon de manger" te rend vorace !

Par Jean-François Mallet
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Jean-François Mallet

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Tous pays

Vorace !

Jean-François Mallet

Paru le 31/10/2025

384 pages

Editions de la Martinière

29,90 €

ActuaLitté
9791040121411
© Notice établie par ORB
