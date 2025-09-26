Au coeur de l'Alsace, le restaurant L'Initiative n'est pas un établissement comme les autres. Ici, chaque plat raconte une histoire, chaque geste traduit un parcours. Les professionnels en situation de handicap qui y travaillent cuisinent avec passion, engagement... et beaucoup de gourmandise. Ce livre vous invite à découvrir 50 recettes simples, généreuses et accessibles à tous, choisies et réalisées par celles et ceux qui oeuvrent chaque jour au sein de notre brigade inclusive. De l'entrée au dessert, ce sont aussi les portraits de ces cuisiniers pas comme les autres, riches de leurs expériences, de leurs rêves, et de leur humanité. "L'Initiative - Recettes et histoires de vie", c'est bien plus qu'un livre de cuisine : un hommage vibrant au talent invisible, un outil concret pour cuisiner ensemble, et une fenêtre ouverte sur une autre vision du travail, du vivre ensemble et du goût. Parce que cuisiner, c'est aussi transmettre. Et parce que chacun mérite de se sentir fier de ce qu'il accomplit.