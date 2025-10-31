Inscription
#Essais

Animal

Hélène Druvert

ActuaLitté
Une extraordinaire odyssée animale, nouveau chef-d'oeuvre documentaire d'Hélène Druvert ! Ce voyage aussi passionnant que documenté emporte le lecteur à la rencontre d'espèces aux couleurs et tailles différentes, où les créatures familières côtoient une faune rare et mystérieuse, où tous les milieux de vie sont représentés. Les naissances et les métamorphoses, les squelettes et les parures, les stratégies de défense et de séduction, les arts de la chasse ou de la communication... voilà l'infinie richesse de la biodiversité qui se déroule dans des doubles pages thématiques saisissantes. Avec un souci du détail remarquable et une esthétique singulière, Hélène Druvert met en lumière la beauté de ce monde animal si précieux, pour mieux sensibiliser les lecteurs de tous âges à sa préservation. Elle signe ici un ouvrage magistral qui, une fois encore, repousse les limites du documentaire jeunesse. Précision scientifique et poésie visuelle, un livre d'une beauté renversante, animé par des découpes laser , de grands rabats et des flaps !

Par Hélène Druvert
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Hélène Druvert

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Animaux sauvages

Animal

Hélène Druvert

Paru le 31/10/2025

32 pages

Editions de la Martinière

24,90 €

ActuaLitté
9791040118893
© Notice établie par ORB
