Agent de Prévention et de Sécurité APS

Ce livre est un ouvrage de référence complet pour préparer efficacement le Titre à Finalité Professionnelle d'Agent de Prévention et de Sécurité (TFP APS ancien CQP APS), conformément à la réglementation en vigueur. Conformité réglementaire : Conforme à l'arrêté du 27 juin 2017 (articles 7 et 8) Contenu intégral de la formation initiale : - Toutes les compétences exigées pour exercer une activité de sécurité privée - Intègre la formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) selon le dernier guide INRS (janvier 2024) Pédagogie visuelle et active : - Plus de 4000 photos, schémas et illustrations pour faciliter la compréhension des textes, procédures et articles de lois - 31 vidéos de gestes de secours pour un apprentissage interactif Pratique et valorisant : - 594 pages structurées pour une compréhension optimale - Personnalisation possible (logo, couverture) pour les organismes de formation SOMMAIRE DETAILLE : PARTIE 1 - GESTES ELEMENTAIRES DE PREMIERS SECOURS SECOURISME : Intervenir face à une situation d'accident du travail PREVENTION : Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise PARTIE 2 - ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA SECURITE PRIVEE PARTIE 3 - GESTION DES RISQUES ET DES SITUATIONS CONFLICTUELLES PARTIE 4 - TRANSMISSION DES CONSIGNES ET INFORMATIONS PARTIE 5 - PREVENTION DES RISQUES D'INCENDIE PARTIE 6 - MODALITE D'APPREHENSION AU COURS DE L'EXERCICE DU METIER PARTIE 7 - PREVENTION DES RISQUES TERRORISTES PARTIE 8 - SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE PARTIE 9 - PALPATION DE SECURITE ET INSPECTION VISUELLE DES BAGAGES PARTIE 10 - SURVEILLANCE PAR MOYENS ELECTRONIQUES DE SECURITE PARTIE 11 - GESTION DES RISQUES PARTIE 12 - EVENEMENTIEL PARTIE 13 - GESTION DES SITUATIONS CONFLICTUELLES DEGRADEES PARTIE 14 - INDUSTRIEL SPECIFIQUE 16ème édition - septembre 2025 - ISBN 978-2-35738-993-9 - Format 15 x 21 cm - 596 pages - Réf. éditeur FIAPS