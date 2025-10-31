Mangeurs de lait

Cet ouvrage, destiné aux amateurs de cuisine, explore la place du lait dans notre quotidien, au fil des repas, son histoire, ses légendes et ses transformations à travers les siècles, le tout assorti de 50 recettes. Le lait est un héros discret du quotidien culinaire : toujours accessible, cette source de protéines indispensables demeure l'ingrédient de base parmi les moins chers toujours prêt à toutes les transformations. Trop souvent cantonné au petit-déjeuner, il ouvre pourtant un champ des possibles quasi illimité, qu'il s'adresse aux chefs, aux passionnés de cuisine ou aux simples amateurs en quête de recettes onctueuses. C'est ce produit, fruit du travail acharné de milliers d'éleveurs à travers l'Hexagone, que ce livre se propose de mettre à l'honneur. Loin d'être un simple recueil de recettes, cet ouvrage se veut un manifeste pour la réinvention du lait dans notre culture gastronomique mais aussi comme un projet gourmand et créatif pour les consommateurs. Au lait cru et au lait entier, à base de lait demi-écrémé ou encore plus légères grâce au lait écrémé, des boissons parfumées aux onctueux flans, clafoutis et crèmes en tout genre, caramélisé ou nappant, soufflé ou coulant, ces recettes se déclinent du petit-déjeuner au dîner en passant par le goûter pour le plus grand bonheur des gourmands.