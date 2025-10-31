Kiss the Sky

A vingt-trois ans, Rose Calloway pensait avoir tout sous contrôle. Elle est diplômée de Princeton, lauréate de prestigieux concours académiques, créatrice de mode à succès et fille d'un milliardaire influent. Mais tout n'est pas aussi simple... Alors que sa ligne de vêtements est en péril après le scandale sexuel lié à soeur Lily, Rose échafaude une solution aussi originale qu'inattendue pour la remettre à flot. Pour compliquer les choses, elle accepte de se mettre en couple avec Connor Cobalt, son rival universitaire à l'allure quasi divine. A vingt-quatre ans, Connor Cobalt écrase les hommes faibles. Confiant, brillant jusqu'à l'arrogance, il a juré d'aider Rose sur tous les plans, y compris les plus intimes. Mais faire fondre cette reine des glaces est un défi qu'aucun homme n'a encore réussi à relever. Et maintenant, ils vivent ensemble.