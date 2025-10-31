Inscription
#Beaux livres

Bannières, l'étoffe des pardons

Locus Solus

Emblèmes des communautés qui se rassemblent derrière elles, les bannières ouvrent le cortège de chaque pardon, ces fêtes religieuses ancrées dans la culture bretonne. Glissant de l'élan de la procession à l'intimité des étoffes, ce livre en réunit un panorama photographique éclatant et varié. Il les présente autant comme des objets rituels que comme de véritables tableaux d'art textile. Cinq siècles traversent ce recueil qui témoigne de l'usage toujours très vivant des bannières et de la nécessité de leur préservation.

Paru le 31/10/2025

