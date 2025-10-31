Inscription
#Polar

Nada

Manchette, Doug Headline, Cabanes

Ils sont six : Epaulard, l'expert vieillissant ; D'Arcy, l'alcoolique violent ; Buenaventura Diaz, le caméléon aux identités multiples ; Treuffais, le prof de philo désabusé ; le jeune Meyer, dont la femme folle finira bien par le tuer un de ces quatre ; et Cash, la putain auto-proclamée à l'intelligence troublante. Des profils aussi disparates que leurs passés respectifs. Pourtant, ensemble, ces paumés d'extrême gauche formeront le groupe " Nada ". Leur premier coup d'éclat : enlever l'ambassadeur américain, en visite discrète dans une maison close parisienne. Une opération aussi risquée exige audace et maîtrise. Mais si le gang de marginaux l'exécute sans coup férir, la suite ne sera pas si simple. Chargé de l'affaire, le rusé commissaire Goémond va mener une sanglante traque aux "anarchistes"... Un chef d'oeuvre réédité sous le nouveau label Aire noire.

Par Manchette, Doug Headline, Cabanes
Chez Editions Dupuis

Auteur

Manchette, Doug Headline, Cabanes

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Policier-Espionnage

Nada

Manchette, Doug Headline, Cabanes

Paru le 31/10/2025

192 pages

Editions Dupuis

29,95 €

9782808511957
