L'agent 212 Intégrale 1

Il était une fois un dessinateur ? Daniel Kox ? qui voulait entrer au studio Peyo. Pour l'occuper, en attendant que ce soit possible, Peyo proposa à un certain Raoul Cauvin d'écrire à Kox quelques pages pour le journal Spirou . Cauvin créa un gag autour d'un agent de police... C'était en 1975, et depuis ça ne s'est jamais arrêté ! Après 30 albums narrant les aventures hilarantes d'un flic aussi gaffeur que débonnaire, L'agent 212 arrive dans une édition intégrale qui va vous valoir de l'humour à perpète ! Avec, pour ce tome initial, les 4 premiers albums de la série, l'occasion de redécouvrir les premières gaffes d'une icône de la BD d'humour tous publics !