Body Copy est une série de photos et de textes réalisée par l'artiste Mitchell Moreno (ils/elles) qui explore la représentation des masculinités queer dans la culture numérique. Moreno a commencé ce projet en rassem- blant un millier de lignes de texte provenant d'applications et de sites web où des hommes (pour la plupart) cherchaient à rencontrer d'autres hommes (pour la plupart) à des fins sexuelles ou pour des rendez-vous. A partir de ces textes, Moreno a sélectionné 43 annonces et a créé des réponses visuelles "idéales" sous forme d'autoportraits correspondant aux désirs exprimés dans chacune d'elles. Pour créer les autoportraits dans leur appartement londonien, Moreno, qui travaille comme constructeur et décorateur, a endossé les rôles de décorateur, styliste, modèle et photographe. Il a travaillé seul, à l'aide d'un appareil photo monté sur trépied et d'un déclencheur à câble. L'esprit DIY s'est étendu aux costumes et aux accessoires, qui ont été en grande partie achetés dans des boutiques caritatives et des sites de recyclage, avec un budget très limité. "Une partie du projet consistait à rediriger l'énergie du corps ouvrier et de la classe ouvrière vers quelque chose de créatif, pour moi, plutôt que pour le bénéfice d'un client riche. J'ai également pris beaucoup de plaisir à voler de la peinture et des matériaux sur mes lieux de travail pour les utiliser dans ma série" . Les mille lignes de texte sont classées par ordre alphabétique tout au long du livre, se lisant comme un poème expérimental. Le projet a été réalisé sur une période de quatre ans, fournissant une sorte d'ethnographie des archétypes, des perversions, des préjugés et des préoccupations du désir masculin non hétérosexuel à un moment et dans un espace particuliers. "J'ai commencé ce projet alors que je me remettais d'un trouble dysmorphique corporel, afin de surmonter la crise liée à l'image que j'avais de moi-même et à la façon dont je pensais être perçu par les autres. Au-delà de l'aspect théra- peutique, j'espère que ce travail offrira l'occasion de réfléchir à des thèmes tels que la politique identitaire, la culture numérique néolibérale et la performance des masculinités. J'espère également qu'il divertira". Body Copy a été exposé à Encontros da Imagem, au Portugal ; au Copenhagen Photo Festival ; au Singapore In- ternational Photo Festival ; à la Ballarat International Foto Biennale et à Head On, en Australie ; à Photofusion, au Royaume-Uni ; au Preus National Museum of Photography, en Norvège ; et à la Bibliothèque Levi Strauss et Circulation(s), en France.