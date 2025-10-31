Inscription
#Manga

Wind Breaker Tome 4

Jo Yongseok, Juliette Lebrou, Yongseok Jo

ActuaLitté
LE MANHWA DE SPORT/FURYO NUMERO 1 Submergé par la rage, Yoo Bin provoque un incident sur le lieu de travail de sa mère, qui finit à l'hôpital. Là, il apprend qu'elle est atteinte d'une maladie grave nécessitant des soins coûteux. Déterminé à réunir la somme nécessaire, Yoo Bin voit dans le prix de la League of Street une opportunité inespérée. Mais un obstacle de taille se dresse : pour participer, il doit impérativement faire partie d'un crew. Alors que les fragments de son passé refont surface, une vieille connaissance réapparaît, ravivant blessures et souvenirs enfouis. Yoo Bin saura-t-il surmonter sa colère et trouver un crew qui saura l'accepter ?

Par Jo Yongseok, Juliette Lebrou, Yongseok Jo
Chez Komogi

|

Auteur

Jo Yongseok, Juliette Lebrou, Yongseok Jo

Editeur

Komogi

Genre

Sonyun (shonen)

Wind Breaker Tome 4 par Jo Yongseok, Juliette Lebrou, Yongseok Jo

Commenter ce livre

 

Wind Breaker Tome 4

Jo Yongseok, Yongseok Jo trad. Juliette Lebrou

Paru le 31/10/2025

288 pages

Komogi

14,95 €

ActuaLitté
9782494300095
© Notice établie par ORB
Top Articles

